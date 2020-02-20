انتهاء التصويت بانتخابات (كنيست) في سفارات العالم بنسبة 66%

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، انتهاء التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي بالخارج، وذلك من خلال سفارات دولة الاحتلال عبر العالم.





وقالت قناة (كان حدشوت): إنه تم الانتهاء من عملية التصويت في سفارات "إسرائيل" حول العالم؛ لانتخابات (كنيست) الـ 23، وبلغت نسبة المشاركة (66%).





ومن المقرر، أن تجري الانتخابات الإسرائيلية الثالثة بداية الشهر المقبل، وذلك بعد فشل زعماء الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة مرتين متتاليتين.

رام الله - دنيا الوطن