شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: لم نُسجّلْ أية إصابة بمرض (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: لم نُسجّلْ أية إصابة بمرض (كورونا) في القطاع
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً بشأن بعض الإشاعات، التي تم تداولها بشأن فيروس (كورونا). 

وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تعقيباً على ما يتم تداوله من أخبار وإشاعات، حول نقل بعض المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس (كورونا) إلى مستشفى غزة الأوروبي، فإن وزارة الصحة، تؤكد بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة بهذا المرض في قطاع غزة".

وتابعت: "لا صحة لوجود قرار بنقل حالات إلى مستشفى غزة الأوروبي"، داعية المواطنين الكرام إلى التحلي بالحكمة، ونبذ الشائعات والاطمئنان إلى إجراءات الوزارة الاحترازية، وحرصها على سلامة المواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

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