أول تحرك إيراني ضد ترامب بشأن قضية اغتيال سليماني





وأضاف: "من المقرر، أن تعقد محكمة ضد ترامب المسؤول عن إصدار الأمر بالاغتيال، نحن لسنا بحاجة إلى لجنة لتقصي الحقائق، بل نحن بحاجة إلى لجنة للتحقيق، يمكننا متابعة الوثائق التي تطرحها ضد ترامب، ولابد من إرسال قاضي تحقيق بسرعة إلى العراق؛ لبحث الإجراءات التي نفذها الأمريكان خلال هذه الفترة".



وأوضح عبد اللهيان، أن "قاضي التحقيق لابد أن يبدأ من محل الحادث، ويقوم بالاستفسار من كبار المسؤولين العراقيين، وفي المرحلة الثانية، تتم إدانة ترامب، وينبغي أن تعقد إيران محكمة تصدر حكماً بأن جميع أموال ترامب، يشملها الموضوع الإرهابي، فهذه الخطوة تزيد من جنون ترامب"، مشدد على أن "الانتقام لاغتيال سليماني، هو أبعد من إطلاق 13 صاروخاً باليستياً على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق".



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.



وفي الثامن من كانون الثاني/ يناير، شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

رام الله - دنيا الوطنقالت إيران، إنه من المقرر، أن تعقد محكمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره المسؤول عن إصدار الأمر باغتيال قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.وأكد حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، وفق وكالة (سبوتنك): "أعتقد أن القائد سليماني، أنجز أهم الترتيبات الأمنية والسياسية في غرب آسيا، وهذه الترتيبات كان لها أثر مهم في أمن الجمهورية الإسلامية".