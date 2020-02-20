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أول تصريح لوزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتياله

أول تصريح لوزير الدفاع اليمني بعد محاولة اغتياله
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، "استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني، حتى تحقيق كامل أهدافها، وتحرير العاصمة صنعاء والأراضي الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وقال المقدشي، وفق وكالة (سبوتنك): "لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات، أن تثني اليمنيين عن المضي لاستعادة الوطن، ودحر المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية، وأن التضحيات الغالية، تهون في سبيل الوطن وكرامته ورفعته"، حسب تعبيره.

وأوضح، "أن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد المليشيا الانقلابية، مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد الوطن"، وفق قوله.

وشدد وزير الدفاع اليمني على "أهمية مضاعفة الجهود المبذولة، وتحمل المسؤوليات؛ لتنفيذ المهام الموكلة، للمضي قدماً في طريق الكفاح الوطني، وصولاً لتحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره".

يذكر، أن وزير الدفاع اليمني، تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها، فيما لقي ستة عسكريين مصرعهم، وذلك بعد انفجار لغم استهدف الوزير في محافظة مأرب غربي البلاد.

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