قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس رأفت ناصيف





وداهمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم، واقتحمت منزل القيادي ناصيف، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الإنترنت.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت ريما، واعتقلت الشاب أدهم عزات الريماوي، بعد مداهمة منزله، والعبث بمحتوياته.



وفي محافظة سلفيت، اقتحم جنود الاحتلال بلدة دير استيا، واعتقلوا الشاب رامز أبو فارس، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.



وفي العيسوية شرقي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: وديع داود عليان، وحمد زكريا عليان، واقتحمت العديد من المنازل، وحققت مع عدد من المواطنين، ممن يقضون فترة في الحبس المنزلي.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت خمسة موطنين من محافظات الضفة الغربية، بينهم القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف.