"المرور" بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية





وأضافت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



كما نوهت عن وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال، من التوام حتى العامودي.



وتم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث طرق، لم ينتج عنها أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، في غزة، إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.