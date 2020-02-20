زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين بعرض بحر شمال القطاع

بوارج إسرائيلية - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار تجاه مراكب الصيادين، في عرض بحر شمال قطاع غزة.



كما أطلقت قوات الاحتلال، النار وقنابل الغاز، تجاه عمال مكب النفايات شمال بلدة بيت حانون شمال القطاع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.