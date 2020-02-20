الجزائر تعتمد ذكرى الحراك الشعبي يوماً وطنياً

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، إعلان يوم 22 شباط/ فبراير، الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك، "يوماً وطنياً" تقام فيه الاحتفالات الرسمية.



وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، نقله التلفزيون الحكومي: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، وتخليداً للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك، إعلان يوم 22 شباط/فبراير من كل سنة، يوماً وطنياً للأخوة، والتلاحم بين الشعب وجيشه".



والعام الماضي، خرج المتظاهرون في العديد من المدن الجزائرية، احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ثم تطور الاحتجاج إلى المطالبة برحيل النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.