بومبيو: هناك حاجة مُلحة للوقوف مع السعودية لمواجهة سلوك إيران "الخبيث"

وبحقوق الإنسان، مثل قضية طبيب سعودي أمريكي لا يزال قيد المحاكمة، بعد احتجازه قرابة عامين.



وساندت السعودية جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة إيران، لكنها حذرت من العمل العسكري، بعد سلسلة من الضربات التي ألحقت أضراراً في العام الماضي بمنشآت نفطية، ألقت الرياض بالمسؤولية عنها على إيران، ونفت طهران ذلك.



وتراجعت الولايات المتحدة، وإيران، عن الدخول في صراع واسع الشهر الماضي، بعد ضربة جوية أمريكية في العراق، قتلت سليماني، وهي الضربة التي ردت عليها طهران بضربات صاروخية على قاعدتين، تستضيفان قوات أمريكية في العراق أسفرت عن إصابة أكثر من 100 جندي.



وقال بومبيو قبل رحلته إلى الرياض "لسنا في عجلة من أمرنا، حملة الضغوط مستمرة، إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فحسب، إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضاً".



وأضاف: "سنمضي الكثير من الوقت (في الرياض) في الحديث عن القضايا الأمنية، وبشكل خاص، تهديدات جمهورية إيران الإسلامية، لكننا سنتحدث أيضاً عن أمور كثيرة".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سعيد بزيارته للسعودية؛ لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، مضيفاً: "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".وكان وزير الخارجية الأمريكي، وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران، وذلك بعدما اقتربت المنطقة المنتجة للنفط من حافة الحرب، بعدما قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، الشهر الماضي، وفقاً لـ (رويترز).وقال الوزير للصحفيين المرافقين له في الرحلة، إنه سيبحث في اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اليومين القادمين، قضايا تتعلق بالاقتصاد