مقتل ثمانية أشخاص في حادث إطلاق نار غرب ألمانيا

مكان إطلاق النار في ألمانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب عدد آخر، في الساعات الأولى من صباح الخميس، جرّاء إطلاق نار بمدينة هاناو التابعة لولاية "هيسّن" غربي البلاد.



وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



ولفت البيان إلى أن الهجومين، وقعا في حدود الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (21.00 تغ)، دون تقديم أية معلومات عن دوافعهما.



في سياق متصل، ذكرت العديد من الصحف المحلية، أن قوات الأمن، بدأت عمليات بحث للقبض على شخصين قيل إنهما من قاما بتنفيذ الهجومين.



وكان ستة أشخاص، قتلوا إثر إطلاق نار في بلدة "روت آم سي" بولاية "بادن فورتمبيرغ" جنوب غربي ألمانيا في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي.