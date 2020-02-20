الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة





وكان الفخفاخ، قدم مقترحاً لحكومة يوم السبت، لكن النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، فيما من المرجح أن تنال الحكومة الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة، وهو أمر متوقع على نطاق واسع.



وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قال يوم الاثنين: إنه إذا لم تحصل الحكومة على الثقة، فسوف يحل البرلمان، ويدعو إلى انتخابات مبكرة، وفقاً للدستور.



وتتضمن قائمة حكومة الفخفاخ، عدداً من المستقلين من بينهم نزار يعيش، لوزارة المالية، ونور الدين الري، للخارجية، وعماد الحزقي، للدفاع.



وشملت التعديلات الطفيفة التي طرأت على التشكيلة، تعيين لطفي زيتون، وزيراً للشؤون المحلية، وفاضل كريم وزيراً لتكنولوجيا الاتصالات، بينما تمسك الفخفاخ، بالبقاء على هشام المشيشي، وزيراً للداخلية.



وسيتولى محمد علي التومي، وزارة السياحة، بينما عُين المنجي مرزوق، وزيراً للطاقة، وسليم العزابي، وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي.



وكان الفخفاخ قال سابقاً: إنه يريد حكومة تتلاءم مع خط الثورة، وقال: إن حزب (قلب تونس) وهو ثاني قوة في البرلمان لا مكان له في حكومته.



وضم الفخفاخ لحكومته قيادات من عدة أحزاب من بينها حزب النهضة، وحزب تحيا تونس، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب البديل، إضافة إلى مستقلين.

رام الله - دنيا الوطنقدّم رئيس الحكومة التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، رسمياً، تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد، بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الإسلامي، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.