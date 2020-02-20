نتنياهو: طائرات ركاب إسرائيلية ستبدأ بالتحليق في الأجواء السعودية



وأشار في مقابلة لموقع (بانيت) الإخباري، إلى أن وزير الداخلية اريه درعي، أصدر بالتنسيق معه أوامر تعفي الحجاج المسلمين من من العرب في إسرائيل، بالتزود بتأشيرات دخول (فيزا) من أجل زيارة مكة المكرمة في الحجّ، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف: أن الحجاج لن يضطروا في أعقاب ذلك إلى دفع 35 ألف شيكل، بل بضعة آلاف فقط مقابل سفرة مباشرة إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه يعمل جاهداً على تحسين علاقات إسرائيل مع العالم العربي، وإن إحدى ثمار مجهوده هذا، هو السماح لطائرات ركاب إسرائيلية بالتحليق في الأجواء السعودية.