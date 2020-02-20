ارتفاع كبير في عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في الصين

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) داخل البلاد إلى 2118 شخصاً، وعدد المصابين إلى حوالي 74.6 ألف شخص، وتم تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:"تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74576 شخصاً، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى، من بينهم (11864 شخصاً في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصاً بالفيروس، وغادر المستشفيات 16155 خصا بعد شفائهم"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



هذا ورد معهد ووهان لعلم الفيروسات، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أمس الأربعاء، بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس (كورونا) وتسريبها.



وأصدر المعهد بياناً، رفض فيه هذه الاتهامات، واصفاً إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدا أن ضمير موظفيه مرتاح تماماً.