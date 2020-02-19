شؤون فلسطينية

عريقات يطلع وزيرة خارجية النرويج على وثائق خطة ترمب-نتنياهو لشرعنة الضم والاستيطان

عريقات يطلع وزيرة خارجية النرويج على وثائق خطة ترمب-نتنياهو لشرعنة الضم والاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وزيرة خارجية النرويج أنا ماري اريكسون على وثائق وخرائط تتعلق بخطة ترمب نتنياهو لشرعنة الضم والاستيطان والابرثايد، ومخالفات القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة والاتفاقات الموقعة.

وشدد خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، على ضرورة نبذ المجتمع الدولي مثل هذه الخطط التى تكرس العنصرية والاحتلال، وترقى إلى جرائم حرب، مثمنا مواقف مملكة النرويج التي وقفت بقوة إلى جانب القانون الدولي والشرعية الدولية ورفض الضم والاستيطان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.

وأكد وجوب حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها القدس واللاجئين والأسرى، استنادا للقرارات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى المحافظة على الإطار الدولي للدول المانحة لفلسطين (AHLC) برئاسة النرويج.   

ودعا عريقات النرويج وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وأعضاء مجلس الأمن إلى البدء الفوري للتحضير لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد عريقات على أن تحقيق المصالحة وإنهاء أسباب الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، تحتل رأس أولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

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