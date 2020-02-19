"الصحة" توضح حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا بمستشفى أريحا الحكومي





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطين لا تزال خالية حتىاليوم من أي إصابة بفيروس (كوفيد 19)، والذي عُرف سابقاُ بفيروس كورونا المستجد.وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة/ايرز وفي جميع المستشفيات والمراكز الحكومية على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس.وأكدت الوزيرة الكيلة أن ما يشاع حول وجود إصابات بفيروس كوفيد 19 في مستشفى أريحا الحكومي أو أي مركز آخر للوزارة في الوطن، هي إشاعات لا أساس لها من الصحة.من جهته، أشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة إلى أن الطواقم الطبية تتبع بروتوكولات خاصة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأن هناك معاملة خاصة للقادمين من الصين أو من بعض الدول التي انتشر فيها الفيروس، وذلك للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار المرض.وذكر الشخرة أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل الوقاية من هذا المرض، هي التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلىالحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية ونظافة الجهاز التنفسي والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس.