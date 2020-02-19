شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار

الطقس: أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق ،والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً الى شديد البرودة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح شمالية غربية الى غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/02/21:  يكون الجو صافيا الى غائم جزئي و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وخلال ساعات الليل يتوقع ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح غربية الى  جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2020/02/22:  يكون الجو غائماً وباردا الى شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأحد 2020/02/23:  يستمر الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-6 14-7 11-6 بيت لحم 12-6 14-7 11-6
رام الله والبيرة 11-5 13-6 10-5 طولكرم 17-10 19-11 16-10
نابلس 14-7 16-8 13-7 قلقيلية 17-10 19-11 16-10
جنين 17-9 19-10 16-9 سلفيت 12-6 14-7 11-6
طوباس 17-9 19-10 16-9 روابي 13-7 15-8 12-7
الخليل 11-5 13-6 10-5 غزه 18-11 20-12 17-11
أريحا 22-12 23-13 20-12 خانيونس 18-11 20-12 17-11
الأغوار الشمالية 20-10 21-11 18-10 رفح 19-10 21-11 18-10
والله تعالى أعلم

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