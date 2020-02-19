شؤون فلسطينية

الثقافة تعقد ندوة أدبية ضمن فعاليات "أيام القدس الثقافية" في البحرين

الثقافة تعقد ندوة أدبية ضمن فعاليات "أيام القدس الثقافية" في البحرين
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الثقافة الفلسطينية ضمن فعاليات "أيام القدس الثقافية" في مملكة البحرين، ندوة تاريخية بعنوان "المخطوطات المقدسية والأرشيف الوطني الفلسطيني – التحديات وسبل الحفاظ عليها"، حاضر فيها مدير عام الأرشيف الوطني الفلسطيني
فواز سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية في الهيئة الإسلامية العليا بالقدس عزيزالعصا.

وتطرقت الندوة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق المؤسسات الثقافية والوثائقية، والسياسة الممنهجة بسرقة وتزييف وإتلاف الموروث الوثائقي الفلسطيني، الذي يشكل هوية الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الرحلة التراكمية للمخطوطات المقدسية، في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وتحدث فواز سلامة مدير عام الأرشيف الوطني عن الانتهاكات الاسرائيلية لإغلاق المؤسسات الثقافية والوثائقية والسياسة الممنهجة لسرقة وتزييف وإتلاف الموروث الوثائقي الفلسطيني الذي يشكل هوية الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة نشاطه في
كافة مناحي الحياة على مدار تاريخه، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تغيير معالم الوجود الفلسطيني بقصد احلال روايته الكاذبة ومحاربة الرواية التاريخية الفلسطينية.

بدوره أشار عزيز العصا في مداخلته إلى أن الموروث الثقافي الفلسطيني في المسجد الأقصى ومحيطه قد مر في رحلة تراكمية شاقة عبر الزمن، وتشمل ثماني مجموعات، وتتوزع تواريخها بين القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي والرابع عشر
الهجري / التاسع عشر . العشرين الميلادي . هذا وتتواصل فعاليات " أيام القدس الثقافية" حتى ال٢٣ من شباط الجاري في إطار الاحتفاء بالقدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام ٢٠١٩.

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