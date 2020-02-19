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النظام السوري يعلن تصدي دفاعاته لـ"أهداف معادية" في اللاذقية

النظام السوري يعلن تصدي دفاعاته لـ"أهداف معادية" في اللاذقية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التلفزيون السوري الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، بأن 
 الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة جبلة في اللاذقية.

وذكرت وكالة (سانا) السورية الرسمية أن "الدفاعات الجوية في محافظة اللاذقية تصدت لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه محافظة إدلب واسقطتها في محيط جبلة دون وقوع أضرار".

وأحبطت المضادات الجوية السورية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات الاعتداءا بطائرات مسيرة على مطار حميميم بريف اللاذقية وتم إسقاطها.

فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مراسلها في مدينة اللاذقية عن مصدر ميداني، أن الدفاعات الجوية أسقطت مجموعة من الصواريخ التي تم إطلاقها من مناطق سيطرة المسلحين الصينيين بريف المحافظة الشمال الشرقي.

من جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى إن عدة قذائف صاروخية أطلقت من مناطق انتشار الفصائل المسلحة الإرهابية بريف اللاذقية الشمال الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن القذائف الصاروخية استهدفت القرى والبلدات القريبة من قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة تمكنت من إسقاظ جميع الأهداف بشكل كامل، دون تسجيل أية أضرار تذكر.

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