الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من بيت جالا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلين شقيقين من منطقة بئر عرنة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية وفقاً "للوكالة الفلسطينية الرسمية"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منصور صالح فرج (12 عاما)، وشقيقه منتصر (13 عاما)، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه.