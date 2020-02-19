وزير العدل: لجنة التحقيق بوفاة المواطن صلاح زكارنة تباشر عملها

المواطن صلاح زكارنة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير العدل محمد الشلالدة إن لجنة التحقيق بوفاة المواطن صلاح زكارنة، التي شكلها رئيس الوزراء محمد اشتية، باشرت عملها مساء اليوم الأربعاء.



وأضاف الشلالدة، الذي ترأس اللجنة بتكليف من رئيس الوزراء، أن أعضاء اللجنة اجتمعوا، بناء على دعوة منه في مقر الوزارة، وبدأوا أعمالهم على مستوى عال من المهنية، للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية التي وقعت ليلة أمس في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت لوفاة المواطن زكارنة.



وكان رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، قد شكل في وقت سابق اليوم، لجنة تحقيق، برئاسة وزير العدل محمد شلالدة، للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية التي وقعت ليلة أمس، في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت إلى وفاة المواطن صلاح الدين محمد زكارنة.



وعبّر رئيس الوزراء عن تعازيه لعائلة الشاب الذي أصيب وتوفي نتيجة الأحداث بقباطية، مشيرا إلى أن ما حصل من شأنه تهديد السلم الأهلي بالمدينة وينعكس سلبا على أهالي المنطقة وعلى كافة محافظات الوطن.



وقال اشتية: "شكلنا لجنة التحقيق على مستوى عالٍ من المهنية وستعمل وفق منهجية عمل شفافة في إطار القانون للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات، وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية ومحاسبة المتجاوزين".



من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية عميد غسان نمر ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى، وعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.