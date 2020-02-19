السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان قطاع غزة غدًا الخميس

السفير القطري محمد العمادي

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خاص دنيا الوطن

من المقرر، أن يصل السفير القطري، رئيس لجنة الإعمار محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان إلى قطاع غزة، يوم غدٍ الخميس.



وأكد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن" أن السفير العمادي ونائبه الحردان، سيصلان القطاع ليل الخميس، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.



ويتزامن مع وصول السفير العمادي لقطاع غزة عادة، تحديد موعد صرف المنحة القطرية، المقدرة بـ 100 دولار للأسر الفقيرة.



يُشار إلى أن اللجنة القطرية للإعمار تصرف 100 دولار، لأكثر من 70 ألف أسرة فقيرة من سكان قطاع غزة، منذ أكثر من عام.