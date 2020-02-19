شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف حقيقة وجود إمرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

الشرطة تكشف حقيقة وجود إمرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت الشرطة على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول العثور على  مواطنة متوفية منذ شهر، ومتعفنة داخل منزلها، وأن أبناءها تركوها دون زيارتها.

وأوضح ارزيقات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، الأربعاء، أن مسنة وجدت اليوم متوفية في طولكرم، والوفاة كانت قبل ساعات قليلة، قبل العثور عليها في منزلها، وشقيقتها كانت عندها، تقدم لها الخدمة قبل وفاتها بوقت قليل، ولم تكن متعفنة، ولا يوجد لها أولاد بالأساس.

وناشد ارزيقات، كافة رواد مواقع التواصل، بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، محذراً أصحاب الصفحات، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة، بأن الشرطة، وخاصة وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية ستقوم بملاحقة من يقوم بنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.

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