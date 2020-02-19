عربي

جيش الاحتلال: حزب الله يواصل تجهيز صواريخ دقيقة لضرب إسرائيل

جيش الاحتلال: حزب الله يواصل تجهيز صواريخ دقيقة لضرب إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام: إن (حزب الله) سيدفع ثمناً باهظاً إذا استفز إسرائيل، لافتاً إلى الواقع في الساحة الشمالية على جميع جبهاتها، ما زال يتغير بسرعة ويتطلب منا الجهوزية بشكل مستمر، وأن نرد عند الحاجة.

وأضاف برعام، في كلمة له في ذكرى الرائد إيتان بلحسن في كلية تل حاي العسكرية بالشمال، أن النشاط العسكري لحزب الله واضح، ويعرف أنه في بيروت، وفي قرى جنوب لبنان، سيدفع ثمناً باهظاً، وفق (عكا أون لاين).

وأشار إلى أن حزب الله، يواصل جهوده للتسلح بصواريخ أكثر دقة، وتجهيزها لضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويواصل استعدادته جنوب نهر الليطاني. 

وأكد أن الجيش الإسرائيلي، سيواصل إحباط أي تهديد لأمن إسرائيل، بقدر ما هو مطلوب منع وقوع حرب، قائلاً: "إذا فرض علينا القتال، نعلم كيف نجبي الثمن من حزب الله، ومن يرعاه، ومن أسياده في الشمال الشرقي، وأيضاً من بيروت، وبالطبع من القرى الشيعية جنوب لبنان، التي تعد بمثابة ملجأ وقاعدة لعناصره".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

لتثبيت التهدئة بـ &#34;الحديدة&#34;.. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

السلطات السعودية تتحرك ضد أصحاب فيديو &#34;لعبة الموت&#34;

السلطات السعودية تتحرك ضد أصحاب فيديو "لعبة الموت"

الكشف عن عدد القتلى من المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات

الكشف عن عدد القتلى من المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات

روسيا تدعو لوضع حد للنزاع في اليمن

روسيا تدعو لوضع حد للنزاع في اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث تشبيك الجامعات الفلسطينية والنرويجية لإجراء أبحاث مشتركة

أبو مويس يبحث تشبيك الجامعات الفلسطينية والنرويجية لإجراء أبحاث مشتركة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

بذكرى الانطلاقة الـ51.. &#34;المقاومة الوطنية&#34; تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

بذكرى الانطلاقة الـ51.. "المقاومة الوطنية" تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق &#34;ج&#34;

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج"

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

منوعات

&#34;سندريلا الإعلام السوداني&#34;.. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

"سندريلا الإعلام السوداني".. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: &#34;نفسي أزور النبي واشتكيله&#34;

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: "نفسي أزور النبي واشتكيله"

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: &#34;لم أشعر&#34;

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: "لم أشعر"

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

عربي

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

لتثبيت التهدئة بـ &#34;الحديدة&#34;.. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا