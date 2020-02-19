دولي

نتنياهو لغانتس: إسرائيل تحتاج لقائد قوي وليس جباناً

نتنياهو لغانتس: إسرائيل تحتاج لقائد قوي وليس جباناً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفض رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، اليوم الأربعاء، دعوة نتنياهو للمواجهة في مناظرة تلفزيونية، قائلاً: إنه لن يحضر ولن يتعاون مع الفكرة. 

ورد نتنياهو على غانتس، وفق القناة الإسرائيلية الـ 12، بالقول: إنه خائف من المواجهة، ويعرف السبب، وإسرائيل تحتاج إلى قائد قوي وليس جباناً. 

وأضاف نتنياهو: "إذا غانتس خائف من مواجهة رئيس الوزراء، كيف سيتصدى للتحديات الكبيرة لدولة إسرائيل؟، أكرر.. غانتس تعال لمواجهتي".

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