نتنياهو لغانتس: إسرائيل تحتاج لقائد قوي وليس جباناً





ورد نتنياهو على غانتس، وفق القناة الإسرائيلية الـ 12، بالقول: إنه خائف من المواجهة، ويعرف السبب، وإسرائيل تحتاج إلى قائد قوي وليس جباناً.





وأضاف نتنياهو: "إذا غانتس خائف من مواجهة رئيس الوزراء، كيف سيتصدى للتحديات الكبيرة لدولة إسرائيل؟، أكرر.. غانتس تعال لمواجهتي".

رام الله - دنيا الوطنرفض رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، اليوم الأربعاء، دعوة نتنياهو للمواجهة في مناظرة تلفزيونية، قائلاً: إنه لن يحضر ولن يتعاون مع الفكرة.