أبو مويس يبحث تشبيك الجامعات الفلسطينية والنرويجية لإجراء أبحاث مشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، اليوم الأربعاء، تشبيك الجامعات الفلسطينية والنرويجية؛ لإجراء أبحاث علمية مشتركة، ضمن مشاريع (إيراسموس) تكون ذات فائدة للوطن.



وناقش أبو مويس خلال لقائه سفيرة دولة فلسطين في النرويج ماري انطوانيت سيدين في مكتبه برام الله، التحضير لإبرام اتفاقية تعاون مشترك في قطاع التعليم العالي مع الجانب النرويجي.



وتناول اللقاء إمكانية توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، ودعم برامج التبادل الطلابي والأساتذة، في قطاع التعليم العالي بين فلسطين والنرويج.