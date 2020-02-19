الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال ،واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.



المتهم ( م، س) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 ودمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وغرامة مالية خمسة عشر ألف دينار أردني.