شؤون فلسطينية

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، مع أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، مجموعة من القضايا التي تخص عمل الوزارة، حيث تمت مناقشة مشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها الوزارة، ومن ضمنها المباني الحكومية ومجمع الوزارات ومقر سلطة الأراضي وآلية تطوير العمل بها جمعيها في إطار خدمة المواطنين.

كما أطلع زيارة غانم على انجازات الوزارة في مجال الطرق والبنية التحتية والمشاريع التي تشرف عليها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عمل الوزارة في المحافظات الجنوبية .

من جانبه شكر غانم الوزير زيارة على جهوده وما تقوم به الوزارة من انجازات مستمرة لخدمة المواطنين في مجال الطرق والإسكان في سبيل التيسير عليهم.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

كهرباء القدس: بدأنا باستخدام أدواتنا القانونية ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية

كهرباء القدس: بدأنا باستخدام أدواتنا القانونية ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية

الحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميها

الحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميها

اشتية: المطلوب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بفلسطين

اشتية: المطلوب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بفلسطين

بذكرى الانطلاقة الـ51.. &#34;المقاومة الوطنية&#34; تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

بذكرى الانطلاقة الـ51.. "المقاومة الوطنية" تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق &#34;ج&#34;

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج"

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

بذكرى الانطلاقة الـ51.. &#34;المقاومة الوطنية&#34; تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

بذكرى الانطلاقة الـ51.. "المقاومة الوطنية" تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق &#34;ج&#34;

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج"

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مقتل طفل خلال أحداث بلدة قباطية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مقتل طفل خلال أحداث بلدة قباطية

منوعات

&#34;سندريلا الإعلام السوداني&#34;.. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

"سندريلا الإعلام السوداني".. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: &#34;نفسي أزور النبي واشتكيله&#34;

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: "نفسي أزور النبي واشتكيله"

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: &#34;لم أشعر&#34;

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: "لم أشعر"

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

عربي

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

لتثبيت التهدئة بـ &#34;الحديدة&#34;.. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا