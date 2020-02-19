الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، مع أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، مجموعة من القضايا التي تخص عمل الوزارة، حيث تمت مناقشة مشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها الوزارة، ومن ضمنها المباني الحكومية ومجمع الوزارات ومقر سلطة الأراضي وآلية تطوير العمل بها جمعيها في إطار خدمة المواطنين.



كما أطلع زيارة غانم على انجازات الوزارة في مجال الطرق والبنية التحتية والمشاريع التي تشرف عليها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عمل الوزارة في المحافظات الجنوبية .



من جانبه شكر غانم الوزير زيارة على جهوده وما تقوم به الوزارة من انجازات مستمرة لخدمة المواطنين في مجال الطرق والإسكان في سبيل التيسير عليهم.