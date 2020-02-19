شؤون فلسطينية

كهرباء القدس: بدأنا باستخدام أدواتنا القانونية ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية

كهرباء القدس: بدأنا باستخدام أدواتنا القانونية ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 قررت شركة كهرباء محافظة القدس التوجه يوم غد الخميس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتقديم التماس ضد شركة كهرباء اسرائيل وضد كافة الجهات والسلطات الاسرائيلية التي لها سيطرة على كهرباء اسرائيل في ظل مواصلة الشركة الإسرائيلية تنفيذ قطع الكهرباء عن خطوط كهرباء القدس.

وأوضحت الشركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه تم اللجوء لتقديم الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية مع انتهاء المدة القانونية  لكتاب التحذير المرسل للنيابة الإسرائيلية، وجهات الاختصاص الإسرائيلية المسؤولة عن قطاع الكهرباء، وعدم تلقينا اي تجاوب من قبل هذه الجهات، لاسيما بعد مطالبتهم بوقف تنفيذ كهرباء إسرائيل اجراءات  قطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة دون أي مبررات، مضيفة أننا وحسب القانون نحن مجبرون للتوجه لهذه الجهات خطياً قبل لجؤنا لمحكمة العدل العليا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م. هشام العمري "إننا بدأنا فعلياً باستخدام كافة أدواتنا القانونية عبر مستشارينا طاقمنا القانوني في الشركة، ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية في ظل مواصلتها تنفيذها اجراءاتها العنصرية وغير القانونية بحق الشركة في مناطق الامتياز، منذ قرابة الثلاثة أشهر من تخفيف للأحمال بشكل مبرمج وقطع الكهرباء عن الخطوط المزودة للشركة دون سابق إنذار، ودون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية للمواطنين".

وأضاف العمري أنه بات واضحاً للجميع أن ما تقوم به كهرباء إسرائيل من قطع للتيار الكهربائي كان مقصوداً ومتعمداً لخدمة أهدافها، لخلق حالة من الارباك في الشارع الفلسطيني، وحالة من عدم الثقة ما بين المواطن وكهرباء القدس، والدليل على ذلك أنها واصلت قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية حتى بعد اقتراضنا وتسديد كامل التزاماتنا المالية لصالح الشركة الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة تسلحت هذه المرة بذرائع فنية جديدة بعدم قدرة شبكات الشركة على استيعاب الأحمال الكهربائية العالية نظراً للطلب المتعاظم على التيار الكهربائي.

وأكد العمري أن عنصرية شركة الكهرباء الإسرائيلية والقائمين عليها لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن الشركة وحقوقها عبر الطرق القانونية، حتى نحصل على كامل حقوقنا من الطاقة المطلوبة، ووضع حد للمأساة التي لا زالت تطال أبناء شعبنا في كافة مناطق الامتياز، في ضوء استمرار عمليات القطع المتكررة للتيار الكهربائي دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

وبين العمري أن الذرائع التي تسوقها كهرباء إسرائيل، ما هي إلا ذرائع وحجج لاتمت للمنطق والواقع بأي صلة، حيث عمدت شركة الكهرباء الإسرائيلية على تخفيف وقطع الكهرباء عن أهلنا في مناطق الامتياز لساعات طويلة، بهدف تحويل الطاقة الكهربائية إلى المناطق الإسرائيلية لتخفيف الأحمال عن مناطقها، محملا في الوقت ذاته شركة كهرباء إسرائيل والقائمين عليها، مسؤولية الأزمة القائمة والتي تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق شعبنا ودون أي مراعاة للقوانين التي كفلتها الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

الحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميها

الحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميها

اشتية: المطلوب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بفلسطين

اشتية: المطلوب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بفلسطين

بذكرى الانطلاقة الـ51.. &#34;المقاومة الوطنية&#34; تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

بذكرى الانطلاقة الـ51.. "المقاومة الوطنية" تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق &#34;ج&#34;

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج"

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جرّاء إجراءات التضييق الجديدة

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

الوزير زيارة وأمين عام مجلس الوزراء يبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

بذكرى الانطلاقة الـ51.. &#34;المقاومة الوطنية&#34; تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

بذكرى الانطلاقة الـ51.. "المقاومة الوطنية" تختتم مناورة عسكرية جنوب القطاع

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق &#34;ج&#34;

وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج"

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مقتل طفل خلال أحداث بلدة قباطية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مقتل طفل خلال أحداث بلدة قباطية

منوعات

&#34;سندريلا الإعلام السوداني&#34;.. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

"سندريلا الإعلام السوداني".. من هي رتاج الآغا التي غيبها الموت؟

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: &#34;نفسي أزور النبي واشتكيله&#34;

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: "نفسي أزور النبي واشتكيله"

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: &#34;لم أشعر&#34;

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: "لم أشعر"

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

عربي

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

لتثبيت التهدئة بـ &#34;الحديدة&#34;.. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا