شؤون فلسطينية

الحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميها

الحكم المحلي: سنصدر الشهر المقبل رخص بناء في المناطق (ج) والحكومة ستحميها
مجدي الصالح وزير الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي، أن مجلس التنظيم الأعلى، سيصادق الشهر المقبل على مخططات هيكلية للمناطق المسماة (ج).

وقال الصالح، خلال جولة تفقدية في قرية سوسيا جنوب الخليل، اليوم الأربعاء، للتضامن مع الأهالي، والاطلاع على معاناتهم جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي: "إن الوزارة ستصدر رخص بناء في هذه المناطق، كما ستقوم الحكومة بحماية هذه الرخص، من خلال إعادة البناء في حال قيام الاحتلال بالهدم"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوعز الصالح إلى طواقم الوزارة، بالعمل على توفير بديل فوري للكرفان الصفي الذي استولى عليه الاحتلال في سوسيا اليوم، لضمان استمرار العملية التعليمية في المنطقة، رغما عن إجراءات الاحتلال.

وشدد على وقوف الحكومة إلى جانب المواطنين هناك، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم في أرضهم.

والتقى الصالح المواطنين في مناطق أم الخير والزويدين ومسافر يطا، واطلع على معاناتهم وأبرز احتياجاتهم، والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بحقهم، ومحاولات ترحيلهم من أراضيهم.

كما ناقش، خلال لقائه مجلس بلدي يطا وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهالي، سبل تطوير الواقع الخدماتي في البلدة، وأبرز احتياجاتها من المشاريع التطويرية والتنموية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود من أجل استمرار مسيرة التطوير والبناء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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