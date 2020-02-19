اشتية: المطلوب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بفلسطين

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف.



ودعا اشتية، الاتحاد الاوروبي، إلى ملء الفراغ الناتج عن فشل المقترح الأمريكي الذي انحاز بشكل كامل لإسرائيل، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وهنأ اشتية بورغسدورف على منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في مهامه في تعزيز التواصل بين أوروبا وفلسطين، مؤكدا أن "وجود أوروبا كان دائما مهما لفلسطين على المستوى السياسي والتنموي".



رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن المطلوب من الاتحاد الاوروبي هو الاعتراف بدولة فلسطين، وخلق آلية دولية تشارك فيها كل القوى الدولية، قائمة على القانون والقرارات الدولية من اجل فلسطين.