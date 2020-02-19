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قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان

قوات الاحتلال تعتقل شخص بزعم محاولته التسلل من لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على شخص، بزعم محاولته التسلل من لبنان الى الداخل، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم التحقيق مع الشخص في الميدان، ومن ثم إعادته الى لبنان.

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