وزير الحكم المحلي: مجلس التنظيم الأعلى سيصادق على مخططات هيكلية للمناطق "ج"

رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، لطواقم الوزارة بالعمل على توفير بديل فوري للكرفان الصفي الذي صادرته قوات الاحتلال في قرية سوسيا جنوب الخليل، اليوم الأربعاء، وذلك لضمان استمرار العملية التعلمية في المنطقة رغماً عن إجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية.وأكد الصالح أن مجلس التنظيم الأعلى سيصادق خلال الشهر المقبل على مخططات هيكلية للمناطق المسماة ج، وسنقوم كوزارة بإصدار الرخص للبناء في هذه المناطق، وستقوم الحكومة بحماية هذه الرخص من خلال إعادة البناء في حال قيام الاحتلال بهدم الأبنية والمنشآت المرخصة.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للوزير الصالح لقرية سوسيا، للتضامن مع الأهالي هناك والإطلاع على الممارسات العنصرية للاحتلال بحقهم، والتأكيد على وقوف الحكومة الفلسطينية لجانبهم واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم في أراضيهم.كما وزار الصالح عدداً من التجمعات السكانية في محافظة الخليل ومنها أم الخير والزويدين ومسافر يطا، والتقى الأهالي هناك واطلع على معاناتهم والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المتكررة لترحيلهم من أراضيهم، كما واطلع على أبرز احتياجاتهم ومطالبهم.هذا والتقى الصالح في مقر بلدية يطا، بالمجلس البلدي وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهالي، وناقش معهم سبل تطوير الواقع الخدماتي في المدينة، وأبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل استمرار مسيرة التطوير والبناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.