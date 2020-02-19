الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم ممثل

جمهورية النمسا في فلسطين السيدة استريد فاين لبحث التعاون المشترك لدعم توجهات سلطة المياه الرامية الى تطوير العمل في قطاع المياه بمختلف الجوانب لتعزيز قطاع المياه وكذلك تطوير العمل في البرامج والمشاريع الاستراتيجية الهادفة الى رفع مستوى الخدمات في مجال المياه.



وبيّن غنيم خلال اللقاء ان طبيعة العمل في قطاع المياه والتحديات التي تواجهه والتي تتطلب العمل على تطوير الجانب المؤسساتي للقطاع والذي عملت عليه سلطة المياه من خلال وضع الخطط الكفيلة لتطوير هذا الجانب، مؤكدا على أهمية الدعم الذي تقدمه النمسا في الخصوص.



من جانبها اكدت فاين على إهتمام الحكومة النمساوية بقطاع المياه

واطلاعها على الخطط والبرامج التي تسعى سلطة المياه الى تنفيذها على الرغم من كافة التحديات التي تواجه عملها على مختلف الاصعدة. مؤكدة ان المشاريع التي يتم إنجازها تتحقق من خلال جهود كبيرة على الارض.



كما اكدت على اهتمام النمسا بدعم جوانب مختلفة من الخطة التطويرية لسلطة المياه لتتماشى مع برنامج الاصلاح والخطط الاستراتيجية للقطاع والهادفة الى تطويره وتحسين الخدمة المقدمة، حيث تعمل حاليا على دعم وحدة تنسيق المشاريع

التي تشرف على تنفيذ برنامج التدخلات المتدحرج لامداد قطاع غزة بالمياه المستدامة.



وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على العمل من اجل إنشاء برنامج يهدف الى تعزيز دور سلطة المياه للقيام بمهامها وتطوير هذا القطاع.