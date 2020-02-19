شؤون فلسطينية

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات

الشيوخي يطالب بمحاكمة المقاولين وأصحاب الشركات التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات
منتجات إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخ، إنه ييجب تنفيذ القانون بمحاكمة سماسرة المستوطنات العرب وجميع المقاولين ورجال الاعمال واصحاب الشركات الفسطينية التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات المقامة فوق ارضنا المحتلة عام 67 ومع شبكة محلات المستوطن المجرم رامي ليفي.

وأوضح  في تصريح صحفي ظهر اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مقاولين ورجال اعمال وسماسرة وشركات فلسطينية لا تزال تتعامل مع المستوطنات والمستعمرات الاسرائيلية في البيع والشراء للسلع وللخدمات وخصوصا ما له علاقة في البناء وهذا ما يتناقض مع قانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات لوقف امدادها بشريان التطور والحياة.

وقال: إن هناك سماسرة ومقاولين ورجال اعمال وشركات يملكها فلسطينيون و فلسطينيون شركاء مع اسرائيليون ولا زالوا مستمرين في التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية التي تقام فوق ارضنا المحتلة عام 67.

ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الى اصدار قرارها وتعليماتها للجهات التنفيذية ولجهات الاختصاص كافة من اجل تفعيل وتنفيذ كافة بنود ومواد قانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات كي يشمل تنفيذ القانون السماسرة و المقاولين ورجال الاعمال واصحاب الشركات الفلسطينية التي لا تزال تتعامل مع المستوطنات الاحتلالية الاسرائيلية المقامة فوق اراضي دولتنا الفلسطينية باي شكل من الاشكال .  

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