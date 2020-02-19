أبو سيف يطلع عدداً من السفراء على التحضيرات لبيت لحم 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، عدداً من ممثلي السفارات المعتمدة لدى فلسطين، على التحضيرات الجارية لفعاليات احتفالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء.



وناقش أبو سيف السفراء آليات مشاركة دولهم في الفعاليات قائلاً:" إن ثقافتنا الفلسطينية غنية ومتنوعة، ونفخر كفلسطينيين بأن تكون بيت لحم عاصمة للثقافة العربية للعام 2020 رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة كل شيء، مشدداً على

أهمية الدعم الأوروبي لإقامة أنشطة ثقافية متنوعة، باعتبار بيت لحم متعددة الحضارات والثقافات.



وأشار إلى أهمية تعزيز مدينة بيت لحم كمدينة ثقافية، ووضعها على الخريطة الدولية، مؤكداً أن بيت لحم 2020 تعزز الوجود الفلسطيني وإحساس الفلسطينيين بإنتمائهم لهذه الأرض.



بدوره تحدث رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان عن استعدادات البلدية وتقديمها كافة التسهيلات لاحتضان هذا الحدث الثقافي، مؤكداً أن بيت لحم 2020 يعد الحدث الأبرز الذي من خلاله نوصل رسالة للعالم بأن الفلسطينيين قادرين على صنع الثقافة والحضارة.



وأبدى سفراء دول :" مالطا، ألمانيا، بريطانيا، النرويج، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، تشيلي، قبرص، إيطاليا، فنزويلا، الاتحاد الأوروبي) استعدادهم للتنسيق للمشاركات الدولية في المشروع والمشاركات الثقافية الفلسطينية التي ستنظم في الخارج، ضمن إطار الاحتفاء بفعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020.