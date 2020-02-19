بلدية غزة: لم نمنح أية تراخيص للمولدات الكهربائية





وأضاف في حوار مع "دنيا الوطن TV": أن البلدية لجميع المواطنين، ومنه المواطن العادي والتجار وما شابه، ودورنا بحماية الجميع لنكون حلقة اقتصادية متكاملة في غزة، والمولدات ليس لها قانون.





وتابع: لا تعطي البلديات رخصة فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية ولم تمنح البلدية أي رخصة لأي مولد، و"نتعامل مع الشكاوى لتخفيف ضرر المولدات على المواطنين".





وشدد على أن البلدية بدأت بوضع القانون، وسيتم منح الرخصة بناءً على معايير معتمدة من سلطة الطاقة وشركة الكهرباء والدفاع المدني.



وأكد نائب رئيس بلدية غزة، أن معظم المحلات لديها مولداتها الخاصة، وبدأت البلدية تتعامل مع الموضوع كقضية مجتمعية عندما أصبحت الشكاوى تزداد، وأنه منذ تولي المجلس البلدي الموضوع، بدأنا التعامل معه بشكل مهني ولا بد من إيجاد حل مهني للموضوع، وللآن نحن في المراحل الأخيرة، حيث من المتوقع الأسبوع القادم أن يكون هناك إقرار من الجهات الحكومية الرسمية وسيتم تطبيقه".



وأوضح، أن بلدية غزة لم تمنح أية تراخيص للمولدات الكهربائية، بل بدأ موضوع حل مشكلة الكهرباء من خلال المولدات الصغيرة، حيث يصبح كل محل لديه مولد حيث يقوم بإنارة المحل، ولم يوجد أي أحد يشتكي عليها، إلا عندما ازدادت المولدات الكبيرة بشكل كبير قبل سنيتن، حيث بدأ المواطن يشتكي عليها، وبدأنا ننظم هذا الموضوع من خلال القانون واتخذناه بشكل جدي.



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأعمدة الضغط المنخفض والمرتفع، وضعناها تحت سيطرة شركة الكهرباء وسلطة الطاقة، وفيما يتعلق بالإنارة هي لبلدية غزة وتحت إشرافها، وفي الغالب المولدات الكبيرة يتم تركيبها على أعمدة الضغط المنخفض لشركة الكهرباء، وأكدنا على منع وضع أي كابل على أعمدة الانارة لعدم حصول خطا بين الكهرباء العادية والانارة.



وأضاف أبو رأس: أن دورنا في المولدات هي منح الرخصة لها كمنحها لأي مصنع آخر بالتنسيق مع كافة الوزارات حسب العلاقة، وحسب اتفاق المبدأ وضمن القانون المعد حديثا، وأنه لا بد من التوجه لسلطة الطاقة لأخذ الموافقة الأولية، ومن ثم إحضارها لبلدية غزة، لإعطاء المواطن المعايير اللازمة وموافقة من شركة الكهرباء والدفاع المدني وسلطة الطاقة، وبمجرد أخذ كافة الموافقات، تستطيع البلدية منحه الرخصة، ومن ثم يذهب لسلطة الطاقة لأخذ اذن لإنتاج وتوزيع الكهرباء.



وأشار إلى أن المعايير التي سيتم أخذها في الحسبان، هي التي تتعلق بالضوضاء والتلوث، هذه ستتقاطع مع سلطة المياه، والأمن والسلامة سيتقاطع مع معايير الدفاع المدني، والبلدية ستكون مع معيار أساسي وهي صحة ومصلحة المواطن الذي يقطن بجانب المولد، وكم سيكون بعيد عن بيته وما وسائل الحماية والأمان في حين حصل مشكلة او حريق.



وفيما يتعلق بالتعدد للمولدات الكبيرة، فهذا بدأ يخفض من سعر الكيلو، ولكن القانون لم يتطرق لسعر الكيلو، وترك التعرفة للكيلو وات، الذي يأخذه من المولد الكبير لسلطة الطاقة التي تقرر كحكومة مسؤولة بشكل عام، وبناء على حجم المولد والمساحة التي يخدمها، ستكون من اختصاص سلطة الطاقة، ستحدد التعرفة وهي التي ستمنح أو لا تمنح الاذن للذين سيشغلون.



وأشار إلى أننا ليس لدينا علم بعدد المولدات، ولكن واضح أنها منتشرة بشكل أكبر في المناطق التي تكون مزدحمة بشكل كبير بالسكان، وهم بحاجة للكهرباء، وعندما يصبح هناك قانون ممكن أن يزيد العدد وممكن أن ينقص.



وأضاف نائب رئيس بلدية غزة، أنه يجب التوجه لكل أصحاب المولدات لتوفيق أوضاعه حسب القانون الجديد، ولا نستطيع منعهم من العمل، ولكن سنعطيه مهلة لتوفيق الأوضاع حسب المعايير المطلوبة من الجهات، ومن ثم يمنح الرخصة ويعمل بها، واذا لم يستطيع ان يوفقه حسب هذا الوقت لن يمنح الى حين توفيقه، ومؤكداً، أننا كبلدية، لدينا قرارات الوقف الإداري ومن الممكن أن تتم لبعض المحلات والبسطات والمصانع، اذا لم يكن ملتزم بالمعايير، أو اذا كان ملتزما ثم أخل بالمعايير فيما بعد، يتمك إيقافه إداريا، وقبل ذلك أصدرنا قرار بالوقف بالجندي.



خاص دنيا الوطنقال نائب رئيس بلدية غزة، أحمد أبو راس اليوم الأربعاء: إن المواطنين لم يرسلوا شكاوى بخصوص المولدات الكهربائية، باستثناء، واحدة في منطقة الجندي المجهول، حيث "بدأنا نتعامل معها بشكل مهني".