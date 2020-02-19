بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لبدء التفاوض مع إيران بشرط





وقال بومبيو: "لا نستعجل، وحملة الضغط ستستمر. الحديث لا يدور فقط عن عقوبات اقتصادية بل عن عزلها دبلوماسيا أيضا".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة، لبدء التفاوض مع إيران فورا، لكن بشرط.وقال للصحفيين اليوم الأربعاء، قبل مغادرته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى المملكة العربية السعودية: إن واشنطن مستعدة لإطلاق التفاوض مع طهران "في أي وقت"، لكن ذلك سيتطلب من الجمهورية الإسلامية "تغيير سلوكها جذريا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وشدّد وزير الخارجية الأمريكي، على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تنوي على أي حال تخفيف إجراءاتها العقابية المتخذة ضد إيران.