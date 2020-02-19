شؤون فلسطينية

عشراوي: المطلوب مبادرة دولية بمواجهة الحلف الأمريكي- الإسرائيلي والخطة الأمريكية

عشراوي: المطلوب مبادرة دولية بمواجهة الحلف الأمريكي- الإسرائيلي والخطة الأمريكية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي، المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة الخطوات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض ومواصلة سرقة الأرض والموارد والمقدرات، وإقامة مشاريع استيطانية استعمارية آخرها عزم دولة الاحتلال بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على مساحة 1243 دونما من أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) شمال القدس.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا السلوك الاستعماري المتبجح، يعكس استهتار دولة الاحتلال واستخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها، ويدلل على إصرارها على العمل خارج إطار القانون الدولي ومواصلة تنفيذ مشروعها الاستيطاني الاحلالي".

جاءت تصريحاتها هذه خلال استقبالها، اليوم الأربعاء، القنصل الفرنسي العام الجديد السيد رينيه تروكاز، بمقر المنظمة في مدينة رام الله، حيث جرى مناقشة آخر التطورات السياسية والمتغيرات الإقليمية والدولية والخطر الوجودي الذي يهدد القضية الفلسطينية جراء طرح إدارة ترامب لما يسمى بـ (صفقة القرن) وأبعادها وأثارها الكارثية على المنطقة والعالم أجمع.

وشددت عشراوي على ضرورة أن تقود فرنسا مبادرة دولية مبنية على القواعد الأساسية لمتطلبات السلام العادل والشامل المستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستكمال محاولتها السابقة في إطلاق مبادرة سلام،  وذلك لمواجهة الخطة الأمريكية باعتبارها كارثية ومنحازة وتقضي على احتمالات السلام، كما وأكدت على أهمية تشكيل ائتلاف دولي في مواجهة القوى المناهضة للسلام التي يمثلها الحلف الإسرائيلي- الأمريكي، وطالبت في هذا الصدد فرنسا بتنفيذ تعهدها السابق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967 بالقريب العاجل، مشيدة بدور باريس  الفاعل على المستوى الإقليمي والأوروبي وموقفها الأخير المناهض للخطة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي.

كما جرى نهاية اللقاء، بحث الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لإنهاء الانقسام والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، ودعت في هذا الصدد فرنسا لدعم الانتخابات والتدخل لإنجاحها وتهيئة الظروف المناسبة لها وخصوصا في القدس المحتلة في ظل مواصلة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها وانتهاكها للقانون الدولي والدولي الإنساني.

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