الصحة: خلو الحالات التي تم التحفظ عليها بمستشفى أريحا من فيروس (كورونا)

اكدت وزارة الصحة الفلسطينية، خلو الحالات التي تم التحفظ عليها يوم أمس الأول، لدى وصولها أرض الوطن.







وأكد د. أراب عناني، مدير صحة أريحا، ود. ناصر عناني، مدير مستشفى أريحا الحكومي، أن نتائج الفحوصات، والتي أعيدت أكثر من مرة للقادمين الأربعة من جمهورية الصين، أثبتت خلوهم من فيروس (كورونا) مشيرين إلى أنه ورغم ذلك، ستواصل عملية الإجراءات المراقبة، والعزل لهم.

ونوه أبو العسل، إلى أن الإجراءات تجري على قدم وساق؛ لإيجاد مكان معزول تماماً، وأهمية وضرورة القرب من المعابر الفلسطينية، يكون مجهزاً بكل وسائل العيش والرقابة الصحية، مشدداً على أن اهتمام القيادة والحكومة بالعزل "الصحي والإنساني" وتوفير كل وسائل الحياة والترفيه مع الرقابة والمتابعة الطبية وفق البروتوكولات الصحية، ومدة الاحتجاز الآمنة المطلوبة لأي حالة اشتباه.



رام الله - دنيا الوطنوذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقد بمقر المحافظة، بحضور جهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار، ونائب المحافظ، يسرا السويطي، وثابت السعدي، مدير شرطة المحافظة، وماهر الناطور، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، ومحمود الوحيدي، مدير الخدمات الطبية العسكرية، وممثلي الأجهزة الأمنية والشرطية.وكان كمال الشخرا مدير عام الرعاية الأولية والصحة في وزارة الصحة، أكد في حديث يوم أمس الثلاثاء، على وجود تنسيق وتعاون مع الدول المجاورة، والأشقاء بالأردن، لإجراء الفحوصات الشاملة والتبليغ عن أي حالة، مؤكدا على وجود الجاهزية والتدريب والتأهيل لعدد من الكوادر، والتعامل مع حالات الفحص والإجراءات الاحترازية، ووجود طواقم الطب الوقائي في عيادتي أريحا؛ لمتابعة القادمين عبر الحدود الشرقية لفلسطين، وعيادة أخرى في (معبر رفح الحدودي)، وأن العيادتين تعملان على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية، تقضي بالفحص والحجر الاحتياطي للقادمين من بعض الدول المشتبه بوجود المرض فيها.