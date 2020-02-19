نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (4) في سجن (ريمون)

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية، "المتسادا واليّماز" قسم (4) في سجن (ريمون)، وأغلقت إدارة السجن كافة الأقسام.



وأوضح نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات، يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" بشكل خاص، إلى غرف الأسرى، بما تُشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى، إلا أن إدارة السجون تتعمد إدخالها، تحديداً مع تصاعد عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، التي اُعتبرت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات.