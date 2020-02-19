شؤون فلسطينية

النخالة: القتلة والمجرمون لا يمكن مواجهتهم بأغصان الزيتون.. والاتفاقيات الملعونة حولتنا لـ"مرتزقة"

النخالة: القتلة والمجرمون لا يمكن مواجهتهم بأغصان الزيتون.. والاتفاقيات الملعونة حولتنا لـ"مرتزقة"
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقاسم سليماني - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، زياد النخالة: "إن القتلة والمجرمين لا يمكن مواجهتهم بأغصان الزيتون، وهم يحملون البنادق".

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"، مؤكداً أن "هذا زمن المجاهدين، الذين يحملون السلاح دفاعًا عن الأرض وعن المقدسات، وهذا زمن المقاومة التي تقف الآن متأهبة، لصد أي عدوان، يتحضر له العدو على غزة".

وشدد على أنهم "لا يستطيعون تمرير (صفقة القرن)، وتصفية القضية الفلسطينية، دون أن يحاولوا إنهاء المقاومة، وتطويع الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن على المجاهدين أن لا تغفل لهم عين، وعليهم أن لا يأمنوا مكر العدو، فالمعركة الآن في أوجها سياسيًّا، ومن المتوقع أن تصبح عسكرية في أية لحظة".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "علينا أن نرفع الصوت عاليًا، وأن نتحرك بلا ملل ولا كلل، لنحمي القدس، ونحمي قضيتنا من التصفية"، مضيفاً: "يا للعار، يعتبرون معارضتنا لضياع فلسطين، وضياع القدس، فرصة يجب أن نستفيد منها حتى لا نموت".

وقال النخالة: "هذا هو واجبنا اليوم، أن نحرض على القتال، والقتال فقط، عندما لا يوجد لنا خيار آخر.. ولنذهب إلى القتال كما نذهب إلى الصلاة"، مشيراً إلى أنه "مهما كانت المبررات، ومهما كانت موازين القوى مختلفة، علينا أن ننظر لما نملكه نحن، من روح مقاتلة، ومن روح لا تقبل الذل، ولا تقبل المهانة".

وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، على أن "الذين يقرؤون التاريخ يعرفون أن القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبإعلان ألا حقوق للشعب الفلسطيني في فلسطين لم يكن مفاجئًا؛ فأمريكا هي راعية المشروع الصهيوني منذ نشأته".

وأضاف: "لقد حولتنا هذه الاتفاقيات الملعونة إلى مرتزقة يخدمون في أجهزة حماية الاحتلال، وحماية المستوطنين، حيث أصبحت الضفة الغربية بكاملها مستوطنة كبرى".

وتساءل النخالة: "ماذا جنينا من أوسلو إلا الذل والعار والبكاء على الوهم؟! قدمنا تاريخنا وأبناءنا أضاحي على مذبح السلام الوهم، ولم نجنِ إلا الخيبة التي تمثلت بـ (صفقة القرن)".

وأردف: "ما زالت الأوهام تقود خطى الواهمين، ويركضون في كل الاتجاهات، كالذبيحة التي تهرب في باحة المسلخ، ولا يريدون أن يعودوا إلى صفوف الشعب الفلسطيني، الذي قاوم على مدار الوقت".

وقال النخالة: إن تهديدات قادة "العدو" التي نسمعها صباح مساء؛ مرةً بالاغتيالات، ومرةً بتدمير غزة... لن تخيفنا، ولن ترعبنا، ولن تجعلنا نقبل بما قرروه، وبما سمّي بصفقة القرن، ولن تجعلنا نتخلى عن حقوقنا التاريخية في فلسطين وفي القدس.

أخبار ذات صلة

اشتية يُشكل لجنة تحقيق حول وفاة المواطن صلاح زكارنة

اشتية يُشكل لجنة تحقيق حول وفاة المواطن صلاح زكارنة

نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (4) في سجن (ريمون)

نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (4) في سجن (ريمون)

الديمقراطية: مصادرة مطار قلنديا والأراضي المجاورة تكشف مهزلة (رؤية ترامب)

الديمقراطية: مصادرة مطار قلنديا والأراضي المجاورة تكشف مهزلة (رؤية ترامب)

الحية: لماذا لا تلتهب الضفة والأغوار لتدافع عن نفسها بمواجهة (صفقة القرن)

الحية: لماذا لا تلتهب الضفة والأغوار لتدافع عن نفسها بمواجهة (صفقة القرن)

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34; يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين والمستقلين

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين والمستقلين

الخارجية: التوسع الاستيطاني بالقدس دليل على فشل المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين

الخارجية: التوسع الاستيطاني بالقدس دليل على فشل المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين

مزهر: يجب ملاحقة المطبعين قانونياً وسياسياً ووضعهم بـ&#34;قوائم العار&#34;

مزهر: يجب ملاحقة المطبعين قانونياً وسياسياً ووضعهم بـ"قوائم العار"

طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (4) في سجن (ريمون)

نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (4) في سجن (ريمون)

الديمقراطية: مصادرة مطار قلنديا والأراضي المجاورة تكشف مهزلة (رؤية ترامب)

الديمقراطية: مصادرة مطار قلنديا والأراضي المجاورة تكشف مهزلة (رؤية ترامب)

الخارجية: التوسع الاستيطاني بالقدس دليل على فشل المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين

الخارجية: التوسع الاستيطاني بالقدس دليل على فشل المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين

طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر (معبر رفح)

أبو هولي يلتقي وفد هيئة المتقاعدين العسكريين في محافظة الوسطى

أبو هولي يلتقي وفد هيئة المتقاعدين العسكريين في محافظة الوسطى

بمشاركة فلسطين.. اتحاد البرلمانيين العالمي يُواصل اجتماعاته في نيويورك

بمشاركة فلسطين.. اتحاد البرلمانيين العالمي يُواصل اجتماعاته في نيويورك

شاهد: النخالة يبحث مع وفد من حماس ببيروت سبل مواجهة (صفقة القرن)

شاهد: النخالة يبحث مع وفد من حماس ببيروت سبل مواجهة (صفقة القرن)

نقابات عمال (أمازون) تؤكد رفضها لقرار إدارة الشركة التعامل بعنصرية مع شعبنا

نقابات عمال (أمازون) تؤكد رفضها لقرار إدارة الشركة التعامل بعنصرية مع شعبنا

منوعات

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

إجابة جيجي حديد عن طعامها الفلسطيني المُفضل تُغضب اللبنانيين

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

حذفته قبل نشره.. آخر بوست لكارولين فلاك قبل أيام من انتحارها

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: &#34;نفسي أزور النبي واشتكيله&#34;

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: "نفسي أزور النبي واشتكيله"

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: &#34;لم أشعر&#34;

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: "لم أشعر"

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

عربي

لتثبيت التهدئة بـ &#34;الحديدة&#34;.. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)