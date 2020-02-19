شؤون فلسطينية

الحية: لماذا لا تلتهب الضفة والأغوار لتدافع عن نفسها بمواجهة (صفقة القرن)

الحية: لماذا لا تلتهب الضفة والأغوار لتدافع عن نفسها بمواجهة (صفقة القرن)
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية: إن "ما نشاهده اليوم هو حالة من الاستجداء والمراوحة رغم طرح (صفقة القرن).

وتساءل في كلمة له خلال مؤتمر نظمته حركة الجهاد الإسلامي، بعنوان "فلسطين لا تقبل القسمة أو التجزئة"، حول ما الذي يمنع من إشعال الضفة الغربية لمواجهة (صفقة القرن)، مشدداً على أن مواجهة (صفقة القرن) تحتاج فعلاً ميدانياً.

وتساءل أيضاً: لماذا لا تلتهب الضفة والأغوار؛ لتدافع عن نفسها لماذا لا تدافع أراضي عام 48، في مواجهة الصفقة، وما الذي يمنع أن تقف الجاليات الفلسطينية والعربية وقفات احتجاجية ضد سفارات أمريكا، مشيراً إلى أن مسيرات العودة مستمرة و"سنشهد استئنافها الشهر المقبل".

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على أننا "متفقون على كل شيء مع الفصائل، ولكن من الذي يمنع الاجتماع لمواجهة الصفقة"، مطالباً جماهير شعبنا في الضفة بالانتفاض والنزول إلى الشوارع ضد (صفقة القرن).

وأكد الحية: "نحن نعتز اليوم بأن الحالة الوطنية كلها ترفض (صفقة القرن)، ونريد الفعل في الميدان، ومواجهة الصفقة، تحتاج إلى عمل حقيقي وطني، يقف أمامها.

وتابع: "نحن اليوم بعد ثلاثة أسابيع من إعلان (صفقة العار) والميادين شبه فارغة"، مشدداً على أنه "كي نسقط (صفقة القرن) لا بد من مغادرة مربع الانقسام".

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