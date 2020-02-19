شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين والمستقلين

قيادي بـ "الديمقراطية" يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين والمستقلين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على التمسك بحقوق شعبنا، في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة، ورفض أي مساس بهذه الحقوق.

جاء ذلك، خلال كلمته في مؤتمر "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"، الذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً الإجماع الوطني والشعبي على رفض (صفقة القرن) وتوفير كل سبل مواجهتها.

وشدّد ناصر على ضرورة تحصين الموقف الوطني الفلسطيني لمواجهة الصفقة، داعياً إلى عقد اجتماع عاجل للإطار القيادي لمنظمة التحرير، وللأمناء العامين والمستقلين، لاتخاذ عدة خطوات لمواجهة الصفقة.

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى مواجهة الصفقة الأمريكية من خلال المقاومة الشعبية، وصولاً لانتفاضة شعبية وعصيان وطني بعموم مناطق الضفة، مؤكداً أنه "لا حياد في المواقف العربية ما بين فلسطين والاحتلال".

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