مزهر: يجب ملاحقة المطبعين قانونياً وسياسياً ووضعهم بـ"قوائم العار"

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، لملاحقة المطبعين قانونياً وسياسياً، ووضعهم بـ"قوائم العار"، وفق وصفه.



كما دعا في كلمة له خلال مؤتمر، تنظمه حركة الجهاد الإسلامي، بعنوان، "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"، السلطة الفلسطينية للتحلل من "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني.



وجدد مزهر مطالبة الجبهة الشعبية، بدعوة الأمناء العامين للفصائل، للاجتماع لمواجهة (صفقة القرن)، كما دعا لتعزيز البُعدين العربي والأممي، حتى يتم فضح "المطبعين".