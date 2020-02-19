عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال ما يسمى بالفترة الصباحية للاقتحامات.



وأفادت مصادر رسمية ومحلية، أن 89 مستوطناً و175 طالباً يهودياً و8 من حكومة الاحتلال، اقتحموا الأقصى، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وأوضحت المصادر، أن مستوطني الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتحت حماية شرطة الاحتلال، فيما حظرت شرطة الاحتلال المسلمين من دخول الأقصى فترة اقتحامه.