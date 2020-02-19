بومبيو في السعودية اليوم بزيارة تستمر عدة أيام

وزير الخارجية الأمريكي والملك سلمان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية اليوم، في زيارة، تستمر حتى 21 شباط/ فبراير الجاري، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.



وقالت في بيان لها: إن بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال زيارة للمملكة، تستغرق ثلاثة أيام، وتبدأ اليوم الأربعاء، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان بن فرحان، زار واشنطن قبل عدة أيام، بحث خلالها الشراكة الأمريكية- السعودية في مواجهة إيران.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: إن الوزيرين "بحثا في ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".



كما ورد في البيان، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف في اليمن، وخاصة هجمات الحوثيين على السعودية، واتفقا على "ضرورة تخفيض التصعيد على وجه السرعة".



من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، إن اللقاء كان مثمراً وبناءً، ونتطلع لاستمرار العمل؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.