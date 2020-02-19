المقاومة تُعطب كاميرا للاحتلال بخانيونس والجيش يُعلن أنه ردّ على إطلاق نار
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (فلسطين اليوم) التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء: إن مواطناً أصيب بجراح طفيفة جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال في خانيونس، جنوب القطاع.
قالت قناة (فلسطين اليوم) التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء: إن مواطناً أصيب بجراح طفيفة جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال في خانيونس، جنوب القطاع.
وأضافت: أن قناصة المقاومة، أعطبت كاميرا تابعة للاحتلال شرقي خزاعة، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.
في السياق، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال: أن الجيش رصد
"خلية قنص" تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، قامت بإطلاق نار من منطقة خانيونس، باتجاه قواتنا داخل إسرائيل".
وأضاف أنه لم تقع إصابات، وردًا على ذلك، أغارت قوات الجيش على خلية القنص لإزالة (التهديد)"، وفق ادعائه.
يتبع..
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