المقاومة تُعطب كاميرا للاحتلال بخانيونس والجيش يُعلن أنه ردّ على إطلاق نار

وأضافت: أن قناصة المقاومة، أعطبت كاميرا تابعة للاحتلال شرقي خزاعة، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

في السياق، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال: أن الجيش رصد

"خلية قنص" تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، قامت بإطلاق نار من منطقة خانيونس، باتجاه قواتنا داخل إسرائيل".



