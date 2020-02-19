أبو هولي يلتقي وفد هيئة المتقاعدين العسكريين في محافظة الوسطى

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، مساء أمس الثلاثاء، وفد هيئة المتقاعدين العسكريين في محافظة الوسطى، خلال زيارتهم لدائرة شؤون اللاجئين.



ووضع أبو هولي، الوفد الزائر في صورة آخر المستجدات السياسية، وتحرك القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس على كافة المستويات؛ لإسقاط (صفقة القرن) التي تستهدف الحقوق والثوابت، وفي المقدمة منها ملفا القدس واللاجئين.



وأطلع الوفد على أنشطة وإنجازات دائرة شؤون اللاجئين وتحركاتها على مستوى الدول العربية المضيفة لحماية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، طبقًا للقرار 194 وإحباط محاولات إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية (أونروا) التي تستهدفها الإدارة الأمريكية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.



وثمن أبو هولي، انخراط هيئة المتقاعدين العسكريين، وحضورها القوي في الفعاليات الوطنية، وخاصة في المخيمات الفلسطينية، لافتاً إلى أن العسكريين المتقاعدين كان لهم دور بارز وكبير في حماية الثورة الفلسطينية، وشكلوا على مدار تاريخهم النضالي الجدار المنيع لحماية المشروع الوطني التحرري.



وأكد على أن عطاء المتقاعدين لا ينضب، في الدفاع عن الحقوق في ظل المؤامرة الكبرى من خلال (صفقة القرن) الأمريكية، وفي حماية الموروث الفلسطيني، ونقله للأجيال الشابة من خلال تعزيز ثقافة الصمود والبقاء على الأرض الفلسطينية.



ومن جانبه، وضع الوفد الزائر، أبو هولي في صور ة عمل الهيئة ومطالبها، والقضايا الشائكة التي تواجه عملها، حيث وعدهم أبو هولي، بمتابعتها مع الجهات المعنية لمعالجتها.