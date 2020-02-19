لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

محادثات الحوثيين والحكومة في عمان - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي، مكون من سبع نقاط، لتثبيت التهدئة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.



جاء ذلك في بيان صادر عن "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فجر الأربعاء.



وذكر البيان أن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، زارت الثلاثاء إحدى نقاط الارتباط بالمحافظة، والتقت ضباط القوات الحكومية ومسؤولين حوثيين لمناقشة آليه التهدئة.



وخلال اللقاء، تم الاتفاق بين ممثلي ضباط الارتباط من الطرفين الحكومي والحوثي على نقاط سبع، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وحسب البيان، كان أبرز ما تضمنته النقاط السبع: "الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة"، و"وقف الاعتداءات على نقاط الرقابة"، و"اعتبار أي قصف صاروخي أو مدفعي من كلا الطرفين انتهاك للهدنة ومؤشر لتصعيد عسكري".



واتفق الطرفان كذلك على منع أي تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية، إضافة إلى دعوة بعثه الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبين ضمن نقاط الرقابة الخمس.



ولم يصدر عن الجانب الحوثي أي بيان أو تعليق بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.