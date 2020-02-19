عربي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي
محادثات الحوثيين والحكومة في عمان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي، مكون من سبع نقاط، لتثبيت التهدئة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فجر الأربعاء.

وذكر البيان أن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، زارت الثلاثاء إحدى نقاط الارتباط بالمحافظة، والتقت ضباط القوات الحكومية ومسؤولين حوثيين لمناقشة آليه التهدئة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق بين ممثلي ضباط الارتباط من الطرفين الحكومي والحوثي على نقاط سبع، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وحسب البيان، كان أبرز ما تضمنته النقاط السبع: "الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة"، و"وقف الاعتداءات على نقاط الرقابة"، و"اعتبار أي قصف صاروخي أو مدفعي من كلا الطرفين انتهاك للهدنة ومؤشر لتصعيد عسكري".

واتفق الطرفان كذلك على منع أي تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية، إضافة إلى دعوة بعثه الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبين ضمن نقاط الرقابة الخمس.

ولم يصدر عن الجانب الحوثي أي بيان أو تعليق بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.

أخبار ذات صلة

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

السلطات السعودية تتحرك ضد أصحاب فيديو &#34;لعبة الموت&#34;

السلطات السعودية تتحرك ضد أصحاب فيديو "لعبة الموت"

الكشف عن عدد القتلى من المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات

الكشف عن عدد القتلى من المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات

روسيا تدعو لوضع حد للنزاع في اليمن

روسيا تدعو لوضع حد للنزاع في اليمن

&#34;الوفاق&#34; الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

"الوفاق" الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على &#34;النهضة&#34;

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على "النهضة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

أبو هولي يلتقي وفد هيئة المتقاعدين العسكريين في محافظة الوسطى

أبو هولي يلتقي وفد هيئة المتقاعدين العسكريين في محافظة الوسطى

بمشاركة فلسطين.. اتحاد البرلمانيين العالمي يُواصل اجتماعاته في نيويورك

بمشاركة فلسطين.. اتحاد البرلمانيين العالمي يُواصل اجتماعاته في نيويورك

نقابات عمال (أمازون) تؤكد رفضها لقرار إدارة الشركة التعامل بعنصرية مع شعبنا

نقابات عمال (أمازون) تؤكد رفضها لقرار إدارة الشركة التعامل بعنصرية مع شعبنا

اللواء أبو بكر: نخشى من استشهاد الأسير عروق نتيجة تدهور وضعه الصحي

اللواء أبو بكر: نخشى من استشهاد الأسير عروق نتيجة تدهور وضعه الصحي

قوات الاحتلال تستولي على &#34;كرفان صفي&#34; جنوب الخليل

قوات الاحتلال تستولي على "كرفان صفي" جنوب الخليل

بدء التصويت لانتخابات (كنيست) في السفارات والممثليات الإسرائيلية بالعالم

بدء التصويت لانتخابات (كنيست) في السفارات والممثليات الإسرائيلية بالعالم

&#34;التربية&#34; تستنكر اعتقال قوات الاحتلال لمدير تربية قلقيلية

"التربية" تستنكر اعتقال قوات الاحتلال لمدير تربية قلقيلية

فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019

فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019

منوعات

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: &#34;نفسي أزور النبي واشتكيله&#34;

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو: "نفسي أزور النبي واشتكيله"

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: &#34;لم أشعر&#34;

منى زكي احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمي: "لم أشعر"

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

راغب علامة يُشعل مواقع التواصل بتعليقه على جريمة زوج نانسي عجرم

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بتصرف غريب وسط القاهرة

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

عربي

لتثبيت التهدئة بـ &#34;الحديدة&#34;.. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

لتثبيت التهدئة بـ "الحديدة".. الجيش اليمني يتوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

عشائر عربية تدعو لمحاربة القوات الأمريكية بسوريا

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)