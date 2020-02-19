"التنمية" تكشف حقيقة تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

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خاص دنيا الوطن

نفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، أن تكون وزارته، قد حددت موعد مخصصات التنمية الاجتماعية (شيكات الشؤون) للأسر المفقيرة والمحتاجة.



وقال الديك لـ"دنيا الوطن": إن الموعد لم يُحدد بعد، وسيتم اطلاع وسائل الإعلام على موعد الصرف خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل كل ما بوسعها من أجل خدمة المواطنين.



وعن تطبيق نظام الصرف الشهري للشيكات بدلًا من الصرف كل ثلاثة شهور، أكد أن هذا النظام لا يزال قيد الدراسة.



وكان غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، قد توقع اليوم الأربعاء، أن يتم صرف (شيكات الشؤون) في شهر آذار/ مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة من الأسر الفقيرة للبرنامج، وفق المعايير المحددة، والذي تستفيد منه حالياً 71 ألف أسرة في القطاع.